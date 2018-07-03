هالة السعيد: إنشاء صندوق لإدارة المباني الأثرية والحكومية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإدارة المباني الحكومية والأثرية لاستغلال المقرات والوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافت السعيد، ردًا على تساؤلات لـ"المال"، على هامش مؤتمر "مصر للتميز الحكومي"، بمشاركة إماراتية حكومية، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق من المقرر أن يتبع صندوق مصر السيادي أحد الصناديق الفرعية التابعة له، ضمن سلسلة أخرى فرعية.