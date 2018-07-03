ولي العهد السعودي يعين نظمى الناصر رئيسًا لمدينة نيوم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

خالد بدر الدين



أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، أن نظمى الناصر المكلف بتطوير إستراتيجية مشروع مدينة نيوم العملاقة، الذى كان يقود تنميتها ولديه خبرة أكثر من 30 عامًا في العملاق النفطي شركة أرامكو، سيتم تعيينه رئيسًا تنفيذياً لهذا المشروع، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، خلفًا للألمانى كلاوس كلينفيلد وسيترك هذا المنصب ليصبح مستشاراً لولى العهد.



وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن محمد بن سلمان أصدر قرارًا بتعيين كلاوس كلينفيلد الذى كان رئيسًا لشركتى سيمنز و أركونيك ليصبح مسئولاً عن التنمية الاقتصادية والمالية والتكنولوجية للمملكة، وعضوًا فى مجلس إدارة مدينة نيوم التى سيتم بناؤها على ساحل السعودية المطل على البحر الأحمر.



وأوضح فى بيان رسمي سعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي السابق للعملاق الصناعي سيمنس مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسيترك موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لنيوم الذى شغله منذ أكتوبر الماضى، ولكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع وسيتولى مهام أوسع نطاقاً لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية.



وتتوقع السعودية أن تصل الاستثمارات العامة والخاصة في مدينة نيوم إلى 500 مليار دولار مع نهاية إنشائها على مساحة 26500 مليون كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، وستركز المدينة العملاقة التي لها نظام قضائي وتشريعي خاص بهدف جذب المستثمرين الدوليين على صناعات، مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتطورة والسياحة.