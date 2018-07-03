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سيـــاســة
علاء عابد: بيان الحكومة غير تقليدي ويواجه مشكلات الدولة
الثلاثاء 03 يوليه 2018 02:54 م
النائب علاء عابد
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النائب علاء عابد
ياسمين فواز
وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بأنه برنامج غير تقليدى وطموح، وفيه تشخيص واضح للمشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وفيه الحلول الواضحة والحاسمة لمواجهة المشكلات والتحديات.
وقال "عابد"، فى بيان اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة برنامج الحكومة، ووضع تصور شامل بشأنه، خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الإنسان فى التعليم والصحة والإسكان والأمن والاستقرار.
وأشاد النائب علاء عابد بالقضايا المهمة التى ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولى، خاصة فيما يتعلق برؤية الحكومة فى مواجهة الأزمة السكانية، مؤكدا أن نجاح الحكومة فى تنفيذ رؤيتها لمواجهة الأزمة السكانية يتطلب من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، وأيضا جميع مؤسسات الدولة خاصة الازهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية، دعم ومساندة جهود الحكومة فى مواجهة هذه الأزمة الخطيرة التى تنذر بعواقب وخيمة على مشروعات التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر، وأيضا مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة.
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