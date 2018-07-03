البورصة تختبر مستوى المقاومة عند 16570 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد:



يختبر مؤشر البورصة خلال الفترة الراهنة مستوى المقاومة عند 16570 نقطة وتخطى تلك المنقطة يفتح له الباب لمزيد من الصعود صوب 16650 كمستهدف أول ثم 16950 كمستهدف ثان.



وحددت شركة الشركة مستوى وقف الخسائر عند 15780 نقطة، وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قالت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن المؤشر هبط من مستوى المقاومة عند 820 نقطة واقترب من مستوى الدعم عند 790 نقطة وفي حالة عدم قدرتة على التماسك والثبات أعلى مستوى الدعم قد يدفع به للتراجع صوب نطاق الدعم عند 750-765 نقطة .

