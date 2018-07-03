EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تختبر مستوى المقاومة عند 16570 نقطة
الثلاثاء 03 يوليه 2018 02:48 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد:
يختبر مؤشر البورصة خلال الفترة الراهنة مستوى المقاومة عند 16570 نقطة وتخطى تلك المنقطة يفتح له الباب لمزيد من الصعود صوب 16650 كمستهدف أول ثم 16950 كمستهدف ثان.
وحددت شركة الشركة مستوى وقف الخسائر عند 15780 نقطة، وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قالت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن المؤشر هبط من مستوى المقاومة عند 820 نقطة واقترب من مستوى الدعم عند 790 نقطة وفي حالة عدم قدرتة على التماسك والثبات أعلى مستوى الدعم قد يدفع به للتراجع صوب نطاق الدعم عند 750-765 نقطة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا