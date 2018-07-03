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سيـــاســة
البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام
الثلاثاء 03 يوليه 2018 02:42 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
أحال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة للجنة خاصة لدراسته، برئاسة النائب وكيل أول المجلس السيد الشريف، على أن يحل محله النائب سليمان وهدان.
وتضم اللجنة ممثلين عن الأحزاب القوى السياسية المختلفة وهم: "محمد ذكى السويدي (ائتلاف دعم مصر)، أيمن أبو العلا (المصريين الأحرار)، عاطف ناصر (مستقبل وطن)، المستشار بهاء أبو شقة (الوفد)، اللواء أسامة أبو المجد (حماة الوطن)، محمد صلاح ابو هميلة (الشعب الجمهوري) والنائب احمد حلمي الشريف (المؤتمر).
وتضمنت اللجنة أيضًا: النائب أحمد خليل (النور)، هالة أبو السعد (المحافظين)، سعيد حساسين (السلام)، محمد بدراوي (المحافظين)، ألفت كامل (مصر الحديثة)، ايهاب منصور (المصري الديمقراطي الاجتماعي)، صلاح حسب الله (الحرية)، سيد عبد العال (التجمع) والنواب كمال احمد وعبد المنعم العليمي ويسري المغازي ومحمد علي يوسف وميرفت موسي وايهاب الطماوي وضياء الدين داود.
وكلّف رئيس البرلمان، النواب، بالانتهاء من دراسة الحكومة وتقرير خلال 10 أيام؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس، داعيًا اللجان النوعية لدراسة ما ورد في اختصاصها وموافاة اللجنة، كما دعا ممثلو الهيئات البرلمانية بتقديم موقفهم من البيان عملا بنص المادة 122 من اللائحة الداخلية.
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