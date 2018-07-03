وصول 375 سيارة وتداول 397 شاحنة بموانئ السويس

ميناء بورتوفيق

نادية سلام



قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO وعلى متنها 375 سيارة قادمة من جدة.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 855 راكبا و71 شاحنة بضائع و19 شاحنة عفش ركاب و63 سيارة، بينما تغادر السفينة الحرية وعلى متنها راكب و66 شاحنة.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة GEORGE وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا وثلاث سفن أخرى وعلى متنهم 846 راكبا و72 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و151 سيارة وغادرت السفينتان مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 613 راكبا و69 شاحنة و15 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1005 ركاب وتداول 93 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 436 راكبا و8 برادات و13 تريلا و21 سيارة وباصين جيت.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 365 راكبا و18 براد و11 تريلا و36 سيارة، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 204 ركاب و29 براد و14 تريلا وسيارتين.