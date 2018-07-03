وزيرة التخطيط: بدء الطروحات الحكومية الربع الأخير من 2018

هالة السعيد وزيرة التخطيط4

أحمد عاشور:



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من 2018.



وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر مصر للتميز الحكومي، أن الحكومة ترى أن فترة الصيف غير مناسبة لإجراء عمليات الطروحات.



وكان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، قال إن الحكومة تستهدف بدء الطروحات الحكومية في البورصة بعد عيد الفطر بزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة ومن بينها الشرقيون للدخان.