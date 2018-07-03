سحر نصر تبحث مشروع إعمار سيناء مع البنك الدولي

سحر نصر

المال- خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون بين مصر، والبنك الدولي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.



وأشاد عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعتبر التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي «قصة نجاح»، مؤكدا حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، في ظل حرصه أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.



وبحث الجانبان زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع «إعمار سيناء»، وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولي على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور ميرزا حسن، أن قرار البنك الدولي بدعم قطاعى التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.



وبحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد الدكتور ميرزا حسن، بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.



وعقب اللقاء، قامت الوزيرة باصطحاب عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شاهد الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمر، وإجراءات حصوله على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني في تأسيس الشركات الجديدة، حيث أشاد بالخدمات التي يقدمها المركز في ظل وجود ممثلين عن الجهات التي يحتاجها المستثمر لإنهاء كافة إجراءاته في وقت قصير.



والتقت الوزيرة والدكتور ميرزا حسن، بعدد من المستثمرين خلال زيارتهما للمركز، الذين أشادوا بسرعة إنهاء إجراءات التأسيس بعد عملية تطوير وتوسيع المركز.