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بورصة وشركات
جرانت ثورنتون مستشارًا لتقييم عرض شراء السويس للأكياس
الثلاثاء 03 يوليه 2018 01:44 م
السويس للأكياس 66
أخر الأخبار
السويس للأكياس 66
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة السويس للأكياس بجلسة 2 يوليو الجارى على تعيين شركة جرانت ثورنتون للإستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 26 يونيو الماضى على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة موندى إندستريال باجز بي في لشراء حتى عدد 7.6 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم.
وتقدمت شركة موندي بعرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، للاستحواذ على 7.66 مليون سهم بسعر يبلغ 26.01 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى نحو 199.4 مليون جنيه.
وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.
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