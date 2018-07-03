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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5900 طن حديد
الثلاثاء 03 يوليه 2018 01:19 م
منطقة شمال غرب خليج السويس
أخر الأخبار
منطقة شمال غرب خليج السويس
أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم، الثلاثاء، السفينة AHMED PRINCE وجنسيتها جزر القمر والتى يبلغ طولها 127 مترا، والغاطس 8 امتار، وذلك لتفريغ 5900 طن حديد بالميناء.
كما استقبل الميناء السفينة UMAR1 وجنسيتها مالطا، والتى يبلغ طولها 96 مترا، والغاطس 5 امتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية.
وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء.
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