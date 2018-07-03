ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5900 طن حديد

منطقة شمال غرب خليج السويس

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم، الثلاثاء، السفينة AHMED PRINCE وجنسيتها جزر القمر والتى يبلغ طولها 127 مترا، والغاطس 8 امتار، وذلك لتفريغ 5900 طن حديد بالميناء.



كما استقبل الميناء السفينة UMAR1 وجنسيتها مالطا، والتى يبلغ طولها 96 مترا، والغاطس 5 امتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية.



وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء.