بنك التنمية الصناعية: 496 مليون جنيه ديون متعثرة ضمن مبادرة المركزي

المركزي

سيد بدر:



قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن عدد العملاء الذين تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه ويدخلون ضمن مبادرة البنك المركزي يبلغ نحو 260 عميل من الأفراد والشركات.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن حجم المديونية لهؤلاء العملاء تبلغ نحو 496 مليون جنيه، لافتا إلى أن بعضهم متخذ ضده إجراءات قانونية.



وأوضح أن العميل يستطيع التقدم للبنك بعد وصول خطاب لمحل سكنه بعلم الوصول أول في حالة عدم وصول الخطاب وسداد مديونيته للاستفادة من المميزات التي توفرها المبادرة.



وتابع: تساهم المبادرة بشكل كبير في تخفيف عبء المديونية عن كاهل الأفراد والشركات، وتعزز قدرة الشركات المتعثرة على استئناف نشاطها.



