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بورصة وشركات
القلعة تحصل على 162 مليون جنيه بعد إتمام عملية بيع بنيان للتجارة
الثلاثاء 03 يوليه 2018 12:20 م
القلعة - لوجو جديد
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القلعة - لوجو جديد
رجب عزالدين:
قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إنها حصلت على مبلغ 162 مليون جنيه مقابل بيع صافى حقوق ملكيتها فى شركة بنيان للتجارة والتنمية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها أتمت عملية بيع كامل حصتها من أسهم شركة بنيان للتجارة والتنمية ش.م.م الشركة المالكة لمول ديزاينوبوليس إلى Sky Realty الشركة التابعة لشركة Compass Investment Holding (DIFC) .
وحصلت القلعة على نحو 162 مليون جنيه مقابل صافى حقوق ملكيتها بعد خصم الالتزامات ويبلغ نصيب شركة القلعة في ملكية شركة بنيان نحو 60% بصورة غير مباشرة.
كانت القلعة قد صرحت فى مايو الماضى إنها ستحصل على المبلغ المشار إليه بعد تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية اللازمة لانتهاء عملية البيع.
وباعت القلعة فى مايو الماضى كامل حصتها فى شركة العربية للخدمات والتجارة على أن يلتزم المشترى بعدم استخدام العلامة التجارية الخاصة بشركة دينا للاستثمارات الزراعية "مزارع دينا".
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