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اتصالات وتكنولوجيا
خطط 6 شركات عالمية لزيادة استثماراتها محلياً
الثلاثاء 03 يوليه 2018 12:04 م
مها رشاد
أخر الأخبار
مها رشاد
خدمات البرمجيات والتعهيد والدعم الفنى يتصدر الأولوية
محمود جمال
كشف مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن تفاصيل خطط 6 شركات تكنولوجيا عالمية، تعتزم زيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية، من خلال توسيع عملياتها ومقراتها، وإنشاء مراكز للتميز وزيادة عدد العاملين بها.
أوضح المصدر لـ«المال»، أن من بين تلك الشركات كيانات أمريكية وألمانية وفرنسية، وتعمل فى مجالات تطوير واختبار البرمجيات، وتعهيد مراكز الاتصال، وخدمات الميكنة والدعم الفنى والتقنى، فى مجال الحلول الطبية، وخدمات المبيعات والاستشارات، وضمان الجودة للأسواق العالمية .
بحسب بيان أصدرته وزارة الاتصالات منذ أيام، فإن أولويات عمرو طلعت، وزير الاتصالات الجديد، تتمثل فى تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات، وزيادة الصادرات الرقمية، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، وتشجيع الإبداع التكنولوجى بين الشباب، واستكمال خطة ميكنة قطاعات الدولة.
أضاف أن الشركات السابقة تعهدت بتوفير 3700 فرصة عمل جديدة، ما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو القطاع المستهدفة، ويساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا.
ألمح إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماعه الأخير هذه الإستراتيجيات، والاتفاق على الترويج لقطاع الاتصالات المصرى، فى وسائل الإعلام العالمية، ما يسهم فى تحسين الصورة الذهنية عن مصر، ويحفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
شار إلى أن مصر جاءت بالمركز الأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر جاذبية مقدمى خدمات التعهيد والصادر فى سبتمبر من العام الماضى، عن مؤسسة « إيه تى كيرنى» للأبحاث التسويقية، فيما قامت «الجمعية الألمانية للتعهيد» بإطلاق وتحديث دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد بالتعاون مع «ايتيدا».
يقدر عدد العاملين فى مجال تصدير خدمات التكنولوجيا والكول سنتر 170 ألف موظف، يخدمون 100 دولة حول العالم.
تسعى «إيتيدا» برئاسة مها رشاد، القائم بأعمال رئيسها التنفيذى إلى دعم وتعزيز جاهزية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، عبر مجموعة من المبادرات الحكومية التى ترعى المطورين ورواد الأعمال، فضلا عن تحسين الخدمات الحكومية إلكترونيا، وتوفير البيئة التشريعية والقانونية المحفزة للاستثمار.
وفقًا لمؤشرات وزارة التخطيط، فإن قطاع الاتصالات حقق نموا %14، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2017/2018)، منها %9.5 لقطاع الاتصالات، و%4.5 لتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف وزارة الاتصالات رفع حجم الصادرات التكنولوجية من 1.8 مليار دولار، إلى 3 مليارات فى 2020.
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