وزير إماراتي للمصريين: حلم اليابان بتنظيم كأس العالم بدأ بكابتن ماجد

صممت جريندايزر وتصدرت العالم في صادرات الإنسان الآلي





أحمد عاشور:

استعرض عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية التحولات الجذرية التى ترسم ملامح حكومات المستقبل خلال مؤتمر مصر للتميز الحكومي الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع دولة الإمارات.

وأوضح القرقاوي أن دولة اليابان استطاعت أن تعيد هندسة أولويات الأطفال ضمن خطة رسم مستقبل شعوبها من خلال كارتون كابتن ماجد عندما خططت لاستضافة كأس العام عام 1981، رغم ان كرة القدم لم تكن الرياضة الأولي لشعبها، لكنها نجحت في استضافة كأس العالم عام 2002 ووصلت 5 مرات لنهائي آسيا و3 مرات لنهائي كأس العالم.

وذكر القرقاوي أن اليابان استطاعت أيضا أن ترسم مستقبلها من خلال كرتون جريندايزر، حيث تحولت لأكبر دولة مصدرة للإنسان الآلي حول العالم في الوقت الحالي وتستحوذ وحدها على 50% من الحصة السوقية العالمية.



