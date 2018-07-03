تطوير القوات المسلحة والقضاء على الإرهاب.. أبرز سمات ثورة 30 يونيو

■ الجيش المصرى الأول عربيا وفى تصنيف 126 جيشاً الأقوى فى العالم





■ نجاحات مستمرة فى العملية الشاملة سيناء 2018 وقريبا إعلان أرض الفيروز خالية من الإرهاب





■ 1460 يوما من حكم الرئيس السيسى شهد عقد صفقات أسلحة بمليارات الدولارات





■ تطوير شامل للقوات البحرية وإنشاء وتدشين الأسطول المصرى الجنوبى





■ مصر أول دولة تمتلك قوات التدخل السريع «محمولة جواً» فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط

■ القاعدة محمد نجيب العسكرية إنجاز يضاف إلى القوات المسلحة

بدور إبراهيم:

تعد الجيوش القوية هى قاعدة الاستقرار وبداية التنمية والتطوير والحماية للأمن القومى، ففى الوقت الذى يعانى العالم فيه من صراعات دامية، كانت قناعة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة التى لا تمتلك سلاحها وقدرتها العسكرية الرادعة، لا تمتلك قرارها السياسى، فحرصت على تطوير القوات المسلحة بإعادة التسليح بأحدث ما توصل إليه العلم لتكون القوة القادرة على حماية الأمن القومى المصرى، وحماية حدود الدولة من أى تهديد.

وتحل ذكرى ثورة 30 يونيو بالتزامن مع استمرار عمليات التطوير للقوات المسلحة والقضاء على الإرهاب وحماية الأمن القومى وبالتزامن مع استمرار العملية الشاملة سيناء 2018 التى يواجه الجيش بأسلحته المحدثة التنظيمات الإرهابية المسلحة بسيناء لتطهير الأرض، وتم القضاء على مئات الإرهابين وتدمير أسلحتهم المتراكمة منذ سنوات والقبض على قيادتهم، ومن المقرر الانتهاء من تلك العمليات قريبا وإعلان سيناء خالية من الإرهاب.

ولم يصل الجيش إلى هذه المرحلة من الكفاءة بسهولة فقد تم التطوير على محورين، الأول بناء وتطوير الفرد واكتسابه مهارات ولغات وتدريبا جيدا، والثانى هو كفاءة وحداثة السلاح المستخدم، ونجحت القوات المسلحة على الصعيدين نجاحا باهرا، فقد تم إعداد الأطقم الفنية على أعظم ما يكون وظهر ذلك فى التدريب مع دول شقيقة وصديقة وقد تم إبرام عدد من صفقات الأسلحة الحديثة بالمليارات، ونتيجة لذلك فقد تم تصنيف الجيش المصرى فى المركز الأول عربياً فى قائمة أقوى الجيوش العربية، وحصلت القوات المسلحة المصرية على المركز 12 عالمياً من بين 126 جيشاً فى تصنيف أقوى جيوش العالم التابع لمؤسسة «جلوبال فاير باور» المهتمة بتصنيف الجيوش حول العالم.

وقد تم عقد صفقات سلاح متطورة على مدار 1460 يوما من حكم الرئيس السيسى بمليارات الدولارات منها توقيع مصر على اتفاقية عسكرية مع روسيا شملت شراء، منظومة دفاع جوى صاروخى بعيد المدى طراز «إس300»، و12 مقاتلة «سو 30 كا» وطائرت مروحية «كا 52»، وتم شراء 10 مروحيات أباتشى من الولايات المتحدة الأمريكية وهى مروحية الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكى، تستطيع حمل 16 صاروخا «هيل فاير» و76 صاروخ أرض جو، و1200 قذيفة عيار 30 مم.

وقد أعلنت السفارة الأمريكية فى القاهرة 5 أغسطس 2015 عن تسليم مصر عدد 5 أبراج لدبابات من طراز «أبرامز إم1 إيه1» ، كما تم إبرام اتفاقية عسكرية مع فرنسا بقيمة 5.2 مليار يورو تشمل شراء، 24 طائرة من طراز «رافال» وهى تعتبر إحدى طائرات الجيل الرابع التى تبلغ سرعتها 2000كم فى الساعة، يمكنها تعقب 40 هدفا مختلفا.

وعلى مستوى القوات البحرية شهدت الفترة الماضية، مرحلة تطوير متكامل شملت جميع النواحى التى تم تنفيذها على محاور متزامنة لدعم نظم التسليح، فقد انضمام عدد من الوحدات البحرية الحديثة من لنشات الصواريخ طراز «سليمان عزت» والفرقاطة طراز «فريم»، ولنش للصواريخ الروسى طراز«32-R»، والوحدات السريعة طراز «ريب» والغواصة طراز «209» التى تمثل أحدث الغواصات التقليدية فى العالم.

بينما كانت الصفقة الكبرى تشمل حاملتى المروحيات «ميسترال» واللتان أطلق عليهما اسم جمال عبد الناصر وأنور السادات، تستطيع الوحدة منها حمل 700 جندى و16 هليكوبتر و50 مدرعة، ومستشفى متنقل، ويمكنها أن تكون وحدة قيادة عسكرية، كما شمل التطوير تصنيع السفن الحربية بسواعد مصرية بدءًا من تصنيع لنشات المرور الساحلى السريعة والريبات ولنشات القطر والإرشاد والقرويطات طراز «جو ويند» بشركة ترسانة الإسكندرية، وتم استلام القرويطة الفرنسية الصنع من طراز «جو ويند».

وجار انضمام ثلاث قرويطات من نفس الطراز، يتم تصنيعها محليًا بالاشتراك مع الجانب الفرنسى، لتتكامل هذه المنظومات فى وضع أسس قوية لبناء قوات بحرية حديثة تستطيع أن تنفذ جميع المهام التى تسند إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد تم إنشاء وتدشين الأسطول المصرى الجنوبى الذى يعتبر قوة الردع المصرية فى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقى، ومنع أية تهديدات للأمن القومى المصرى، وتأمين العبور فى قناة السويس، ويعد الأسطول الأقوى فى الشرق الأوسط، فهو يضم حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، ولواء مدمرات ولواء لنشات صواريخ، ولواء وقرويطات، إضافة إلى كاسحات الغام وقد تم إنشاء لواء جديد للصاعقة البحرية فى سفاجا أيضا لتكون القوة القادرة على تنفيذ مهام عديدة داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية.

كما وضعت مهام قتالية للواء الثانى لوحدات الصاعقة لمسرح عمليات البحر الأحمر، أهمها مهاجمة وحدات أى عدو يخطط لتهديد الدولة المصرية داخل قواعده البحرية ومراسيه بمناطق الانتشار والموانئ، وباستخدام وسائل النقل والإنزال والالتقاط المختلفة، بجانب مهاجمة موانئ العدو وسفنه وأرصفته، ومنشآته الاستراتيجية

ولم يكن الأسطول الجنوبى هو أول القوات التى أنشأها السيسى لحماية الأمن القومى، فقد سبقتها قوات التدخل السريع وهى جزء من الوحدات الخاصة فى الجيش المصرى وتم إنشاؤها وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات من أجل القيام بمهام خاصة جدا فى وقت قياسى غير مسبوق، وكان تأسيس قوات للتدخل السريع فى القوات المسلحة آخر ما شارك فيه الرئيس السيسى خلال عمله وزيرا للدفاع.

وتعد مصر أول دولة تمتلك قوات التدخل السريع «محمولة جواً» فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وتنافس قوات التدخل السريع المصرية 7 قوات مثلها حول العالم منها قوات التدخل السريع المحمولة جوا فى الجيش الأمريكى.

وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازًا يضاف إلى القوات المسلحة كمًا ونوعًا، ويوجد بها 1155 مبنى ومنشأة، وتطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كم منها وصلة الطريق الساحلى بطول 11.5 كم وطريق البرقان بطول 12.5 كم ووصلة العميد بطول 14.6 كم والباقى طرق داخل القاعدة بلغت 18 كم، مع إنشاء أربع بوابات رئيسية وثمانى بوابات داخلية للوحدات، كما اشتملت الإنشاءات الجديدة إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة.

كما تم إنشاء 72 ميدانًا متكاملًا شمل مجمعا لميادين التدريب التخصصى وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية.

وامتد التطوير الإدارى بقاعدة محمد نجيب ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة منها 27 استراحة مخصصة لكبار القادة و14 عمارة مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث فندقى، و15 عمارة مماثلة لضباط الصف.

وفى ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومى المصرى خاصة من الاتجاه الاستراتيجى الغربى، فقد حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية، ومجابهة محاولات التهريب للأسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وذلك وفقًا لمنظومة متكاملة يتم خلالها تكثيف إجراءات التأمين وتطوير نظم التسليح وإعادة تمركز بعض الوحدات المقاتلة لذلك أنشأت القوات المسلحة قاعدة برانى العسكرية، والتى روعى فيها أن تضاهى أحدث الأنظمة العالمية فى مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشيا وتدريبيا.



