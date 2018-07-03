هوامش على ذاكرة الوطن 1973.. عام الحسم

شريف عطية

من بعد أن استنفدت مصر جلّ جهودها العسكرية والدبلوماسية خلال السنوات الخمس التالية للحرب فى 1967، ومع استمرار غطرسة إسرائيل- فى معية الولايات المتحدة، ولارتباط شرعية الحكم ومشروعيته من جهة أخرى بمدى النجاح الذى يمكن تحقيقه من عدمه على صعيد تصفية الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، لذلك ولغيره فقد أصبحت الحرب ضرورة وطنية ومعنوية وقانونية، خاصة مع شواهد إلى تآكل الموقف العسكرى مع نهاية 1974، وفى ضوء اطراد تردى العلاقات مع الاتحاد السوفيتى، إلى بداية مسئوليات إضافية للوحدة مع ليبيا سبتمبر 1973.. وما يعنيه من انشغال مؤسسات الدولة عن المعركة والاستعداد لها، إضافة إلى انتخابات قادمة فى إسرائيل تعزز اتجاهها لكسب مزيد من الوقت، وربما لتفجير الموقف الداخلى فى مصر، أو لتعويق إمكانية الفعالية الأميركية المتوقعة بعد محادثات مصر مع البيت الأبيض فبراير 1973، وكلها عوامل كانت تدفع فى اتجاه الحسم بالعام 1973، خاصة عند النظر إلى متغيرات على الساحة العربية والدولية من حولها، أهمها الاتفاق الأميركى- السوفيتى فى مايو 1972، على تناول قضية الشرق الأوسط من زاوية «الاسترخاء العسكري»، حيث إن تدهور الموقف ليس لصالحهما، وإلى انتهاء الحرب فى فيتنام.. وكذا فى ضوء انتخابات أميركية فى نوفمبر قد لا تشجع الأميركيين على بذل مزيد من الفعالية فى الضغط المفترض على إسرائيل.. التى برزت فيها بشدة اتجاهات تنحو إلى فرض الأمر الواقع، وكما أن هناك تطورات إيجابية على الجانب الآخر.. سواءً فى الأمم المتحدة أو فى المنطقة.. تسعى مصر لدعمها كالبترول ودور الأموال العربية فى أسواق النقد الغربية.. إلخ، فإنه توجد بالمقابل تطورات سلبية تسعى مصر لتجاوزها.. كاتجاه سوريا إلى التهدئة بعد الخسائر التى منيت بها فى صدامها الجوى (أبريل) مع إسرائيل، كذلك بالنسبة للموقف فى الأردن واقترابه من المخطط الأميركى (كذلك السودان)، وغيرهما، فضلاً عما جاء بتقارير عسكرية دولية.. بأن الفلسطينيين أعجز من إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل.. أو حتى إلى جرّ العرب للدخول فى مواجهة معها، ذلك فيما يعتمل فى لبنان- مركز الحركة السياسية العربية- توازن قلق يتحكم فيه الفلسطينيون وإسرائيل.



إلى ذلك، اتصل الجهد الدبلوماسى لمصر على امتداد جبهة واسعة شملت مع مطلع 1973 - القوى الكبرى فى العالم.. التى استقبلت مستشار الرئيس للأمن القومى.. فى لندن وواشنطن ونيويورك فبراير 1973، وفى دول صناعة القرار من بريونى فى إلى بوخارست ومدريد وباريس إلى ألمانيا، للتأكيد على ارتباط أمن البحر المتوسط بقضية الشرق الأوسط.. وفى تبنى كتلة عدم الانحياز موقف مصر فى المحافل الدولية، وإلى موسكو لتأمين العلاقات معها فيما لو فشلت المفاوضات المرتقبة مع أميركا.. وبهدف التأكيد على الالتزامات السوفيتية فيما يتصل بالمعلومات والاستعواض، وعمليات الأسطول السادس، وهى التزامات سبق أن وصف الرفيق بريجينيف- مثيلاتها- بأنها «شيك على بياض»، وحيث مهّدت محادثاتهما المطولة (ليونيد بريجينيف- حافظ إسماعيل) لإنجاح لقاء تالٍ فى مارس بين وزير الحربية المصرى «أحمد إسماعيل» ونظيره السوفيتى «جريشكو»، جرى خلاله بحث تفاصيل التعاقد على صفقة سلاح بقيمة مليار روبل، ذلك قبل شهور من نشوب الحرب فى أكتوبر من العام نفسه.. 1973.



على صعيد موازٍ، يمكن القول إن الولايات المتحدة لم تكن تقدم على مبادرتها للمقاربة مع مصر منذ فبراير 1973لولا تأكدها من أمرين: أولهما، أن سنوات التصدى بينهما 1967 - فبراير 1973.. أدت علاوة على خروج الأميركيين من مصر.. إلى تدهور نفوذهم فى المنطقة، فيما يتلخص الأمر الثانى فى ثبات موقف مصر طوال هذه السنوات بالنسبة لتصفية آثار العدوان الإسرائيلى المسلح ضدها، وعلى هذا الأساس لم تقدم مصر على مفاوضاتها مع البيت الأبيض- بعد ثمانى سنوات من القطيعة بينهما- من مركز ضعف.. بل كانت تملك آنئذ الكثير من عناصر القوة.. إذ لم تكن المصالح الأميركية والغربية فى مأمن، كما أن انتقال الفوضى إلى خارج المنطقة.. أمر ثبتت صلاحيته العملية، كما أن إسرائيل- حصان الرهان الأميركى- يعتمد فى المدى الطويل على اعتبارات قوة اصطناعية ليست غير قابلة للتغيير، فيما أن العالم العربى الذى تسهم مصر فى تقدمه.. سوف يتطلع ذات يوم إلى الاستقلال والحرية.. التى لاحت بوادرها الأولى مع استئناف إطلاق النار فى خريف عام الحسم 1973.