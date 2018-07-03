«الأهلى» يدرس ضخ مليار جنيه تمويلاً عقارياً

برجي البنك الأهلي المصري

المال ـ خاص:



يدرس البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، ضخ قروض جديدة بقيمة مليار جنيه فى إطار مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها «المركزى» فى 2014.



وقال كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك، فى تصريح لـ«المال»، إن التمويلات الجديدة سيتم ضخها لأكثر من 10 آلاف عميل محدود الدخل، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا دراسة ملفات العملاء.



وقال أيمن جمجوم، رئيس قطاع الفروع الجديد بالبنك الأهلى، إن مصرفه ضخ أكثر من 3.7 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها، مشيراً إلى أن تلك التمويلات لأكثر من 37 آلف عميل.



وأضاف أن مصرفه يحتل المرتبة الثانية بين البنوك فى مبادرة التمويل العقارى، وفى المرتبة الأولى يأتى بنك التعمير والإسكان، مؤكداً أن أغلب التمويلات حصل عليها محدودى الدخل.



وأشار إلى أن الإدارة العليا للبنك الأهلى، تولى أهمية كبيرة لمبادرة التمويل العقارى، وأكد أن البنك الأهلى مستمر فى ضخ التمويلات للعملاء خلال الفترة المقبلة.

كانت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، قد قالت لـ «المال» أواخر الأسبوع الماضى، إن البنك يجرى مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية بهدف قيامها بتحمل دعم الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها مطلع 2014، للمساهمة فى توفير مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل.



وأكدت أن «المركزى» يسعى لتجديد المبادرة عقب استهلاك الشريحة الثانية البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن البنوك ضخت 14.5 مليار جنيه منذ إطلاقها.



وأطلق «المركزى» المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنوياً.



وأتاح شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس 2017.