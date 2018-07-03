جمعية التعاونى تبدأ تحديد القيمة العادلة لأسهمها

مروة عبد النبى:





شكلت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis»، أول أمس لجنة لحصر أسهمها، برئاسة محسن أحمد، المدير المالى، و9 من قياداتها، بغرض تحديد قيمتها العادلة، تمهيدآ لتحويلها إلى شركة تأمين تجارى بعد إقرار مشروع قانون التأمين الجديد الذى يلغى التعاونيات بقطاع التأمين.

وقال أنور ذكرى، العضوالمنتدب للجمعية، إنها أسندت مهمة إعادة تقييم أصولها العقارية للجنة العليا للتقييم بوزارة المالية، والهيئة العامة للمساحة، لبيان قيمتها السوقية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تقييم الفرع الرئيسى بالعباسية، وجارى العمل على فرعى الإسكندرية والعاشر من رمضان.





وأضاف أنه سيتم تلقى تقارير لجان حصر الأسهم والتقييم والمساحة قبل نهاية يوليوالجارى، تمهيدآ لعرض موقف الجمعية على المستثمرين الراغبين فى شرائها، موضحاً أن أحد المتقدمين للشراء مصرى الجنسية، والثانى إماراتى.

وأكد عدم وجود عائق من دخول كيان مؤسسى يساهم فى هيكل ملكية الجمعية بنسبة %25، حال التحول لشركة تأمين تجارى، وأكد تحسن موقف الجمعية المالى والإدارى، وتحقيقها نسب نموتتجاوز %30 سنويآ.

ولفت العضوالمنتدب لـ«جمعية التعاونى» إلى أنها تتخذ حالياً حزمة إجراءات للتوافق مع تعديلات القانون الجديد، بخلاف حصر عدد وقيمة وأسماء أصحاب الأسهم البالغ عددهم 380 ألف مساهم، وأبرز تلك الإجراءات الوصول برأس المال إلى 60 مليون جنيه، مقابل 43 مليون جنيهاً حاليآ، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها بالفعل، كإعادة الهيكلة الكاملة - ماليآ وفنيآ وإداريآ - والتى لاقت استحساناً من هيئة الرقابة المالية.





وأوضح أن الجمعية اعتمدت حسابها المالى نهاية الأسبوع الماضى، كاشفآ عن تحقيقها 220 مليون جنيه أقساطاً تأمينية بنهاية يونيو الماضى، مقابل 116 مليون جنيه العام السابق، فيما سددت تعويضات بقيمة 26 مليون جنيه، مقابل 34 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار إلى ارتفاع حجم استثمارات الجمعية إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 136 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه.