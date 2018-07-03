الودائع بالعملة المحلية تتراجع لأول مرة منذ 2012

■ مليارا دولار زيادة فى المدخرات الأجنبية خلال عام

أحمد الدسوقى وسيد بدر:

كشف البنك المركزى عن تراجع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالقطاع المصرفى لأول مرة منذ يناير 2012 بقيمة 15 مليار جنيه، لتسجل 2.247 تريليون بنهاية مايو2018، مقابل 2.262 تريليون فى أبريل.

وقال «المركزى« فى أحدث تقاريره، إن ودائع القطاع العائلى هى التى قادت التراجع عبر خفض المدخرات غير الجارية بنحو20 مليار جنيه لتسجل 1.709 تريليون بنهاية مايو2018 مقابل 1.729 تريليون بنهاية أبريل 2018، فى حين ارتفعت الودائع الجارية لتسجل 139 مليارا مقابل 136 مليارا.

وبدأ عملاء «الأهلى ومصر» خلال مايو الماضى سحب مدخرات شهادة الاستثمارات عائد %20 التى كان قد تم طرحها عقب تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، لأجل عام ونصف، والتى جذبت ما يقرب من 600 مليار جنيه فى البنكين خلال فترة طرحها التى توقفت فى فبراير 2018 بعد خفض الفائدة .

فى سياق آخر ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الحكومى الجارية وغير الجارية لتسجل 58 مليار جنيه بنهاية مايوالماضى مقابل 56 مليارا بنهاية أبريل 2018 بزيادة قدرت بمليارى جنيه، كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص لتسجل 340 مليارا بنهاية مايومقابل 339 مليارا بنهاية أبريل.

وعزا تامر مصطفى، نائب مدير إدارة قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، انخفاض الودائع المحلية خلال شهر مايو2018، إلى سحب العملاء مدخرات شهادات عائد %20 التى تم طرحها من قبل البنوك الحكومية بعد تعويم الجنيه.

ولفت إلى أن العملاء أصحاب هذه الشهادات انقسموا إلى 3 أقسام، أولهم جدد الشهادات ذات الفائدة الأقل والثانى اتجه إلى الاستثمار فى الدولار، أما القسم الثالث فاتجه إلى الاستثمار فى العقارات.

وأشار مصطفى إلى أن العملاء الذين اتجهوا إلى التجديد ليسوا كثيرين، بينما اتجه الجزء الأكبر إلى الاستثمار فى الدولار، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى الودائع بالعملة الأجنبية خلال شهر مايوالماضى .

وبحسب تقرير المركزى، ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية مليارى دولار خلال عام، لتسجل بنهاية مايو2018 نحو39 مليار دولار، مقابل 37 مليارا بنهاية مايو2017، واستحوذ شهر مايوالماضى وحده على 518 مليونًا من هذه الزيادة.





وأوضح مصطفى أن أغلب العملاء فضلوا الاستثمار فى الدولار والعقار، عن أى شيء آخر، نظرًا لأنهم يرون أنهما الأكثر أمانًا والأعلى فائدة فى هذا التوقيت .

وقال إن تثبيت «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماعه أواخر الأسبوع الماضى سيلقى بظلاله على الودائع المحلية وهوما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض خلال الشهور المقبلة وفى المقابل زيادة فى الودائع الأجنبية، مضيفا أن البنك ثبت الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكن هناك توقعات بخفضه الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1 و%2 فى الربع الأخير من العام الحالى.

وكان المركزى قد ثبّت فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات %16.75 و%17.75، مشيرًا ألى أن معدلات العائد الحالية مناسبة للتطورات الاقتصادية فيما يتعلق بالتضخم ومعدلات النمووالظروف العالمية.

وأضاف المركزى أنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم عند مستويات %13 بزيادة أونقصان %3 فى الربع الأخير من العام الحالى، ثم معدلات أحادية بعد انتهاء آثار إصلاحات المالية العامة



