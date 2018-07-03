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سيـــاســة
«كانويل» تضخ 400 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية للجامعة الكندية
الثلاثاء 03 يوليه 2018 10:09 ص
العاصمة الإدارية
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العاصمة الإدارية
■ مجدى القاضى: استثمارات الشركة بالقطاع التعليمى تصل إلى مليار.. وندرس التوسع
جهاد سالم:
كشف الدكتور مجدى القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة «كانويل« المالكة للجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عزم الشركة ضخ 400 مليون جنيه على مدار العامين المقبلين لإنشاء المرحلة الثانية من مجمع الجامعات الكندية، والتى ستضم 3 فروع.
وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن إجمالى تكلفة المشروع تصل لنحومليارى جنيه، خلال 7 سنوات، تم ضخ نحو400 مليون جنيه منها لإنشاء المبنى الأكاديمى والإدارى بالجامعة، مشيرا إلى أن استثمارات «كانويل« فى القطاع التعليمى فى مصر تخطت المليار جنيه حتى الآن، كما تطمح الشركة فى ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات فى السوق المحلية.
وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وسونى جالون، وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندى، أمس، مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير خلال كلمته، دعم القيادة السياسية للارتقاء بالقطاع التعليمى من خلال العديد من المشاريع القومية سواء التى تنفذها الدولة أوالقطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك الدعم تجسد فى تسهيل الإجراءات ليخرج مجمع الجامعات الكندية للنور خلال فترة وجيزة، امتدت لنحوعام من العمل المتواصل.
وأشار الوزير إلى أن العامين المقبلين سيشهدان إطلاق المراحل الأولى لنحو4 إلى 5 مجمعات للجامعات الدولية، وهوما يؤكد عزم الدولة على دعم القطاع التعليمى وإتاحة التعليم العالى لمختلف فئات الشعب بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وقال سونى جالون، وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندى، إن الجامعة الكندية فى مصر تلقت دعمًا كاملاً من الحكومتين المصرية والكندية، بالإضافة إلى دعم الشئون الخارجية بكندا والسفارة الكندية فى مصر لإنجاز هذا المشروع الضخم.
وأوضح عمرو شريف، مدير التسويق بشركة كانويل، أن الشركة بدأت استثماراتها فى القطاع التعليمى بمصر منذ عام 1997، وتضم مجموعة من رجال الأعمال المصريين، من بينهم آل سلام وجاب الله، وتقوم الشركة بشراء الأراضى وتطوير مبانٍ تعليمية ومن ثم تتعاقد مع الجهات التعليمة لإدارتها.
وأشار شريف إلى أن استثمارات الشركة فى التعليم تصل إلى 12 مليار جنيه فى مصر والخارج، من بينها مليار فى السوق المحلية، حيث تمتلك الشركة المعهد الكندى العالى والذى يضم فرعين بالشيخ زايد والتجمع الخامس ويستقطبان نحو8 آلاف طالب سنويا، كما تمتلك الشركة فرعين فى السعودية بجدة، وفى الإمارات المتحدة بدبي.
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