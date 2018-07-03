«رولان» توقع عقوداً جديدة بقيمة 250 مليون جنيه

الوحدات السكنية 22

عصام عميرة:



أبرمت الشركة العامة للانشاءات «رولان»، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عقوداً جديدة تقترب قيتتها من 250 مليون جنيه.



وكشف فتحى السيد، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، أن التعاقدات تتضمن 3 مشاريع للصرف الصحى بسوهاج، بتكلفة 156 مليون جنيه، بجانب التعاقد مع شركة المعادى للتنمية والتعمير، لتنفيذ مشاريع سكنية بقيمة 100 مليون جنيه.



وأضاف لـ «المال»، أن «رولان» حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه، بعد خصم الضريبة بنهاية يونيو الحالى، بدعم من مشروعات الصرف الصحى بأسيوط وسوهاج، ومشاريع الإسكان وعمارات الأسمرات.



بلغ حجم أعمال العام المالى المنتهى 2017/2018 نحو 500 مليون جنيه، بزيادة نسبتها %25، مقارنة بحجم أعمال المشاريع المنفذة العام الماضى، والتى تجاوزت 400 مليون جنيه.



وأضاف أن الشركة تبحث مع جهات التعاقد أثار قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء على المشاريع القائمة، وإمكانية تعديلها لتفادى ارتفاع التكلفة.



وذكر أن الشركة تساهم فى مشروعات الصرف الصحى بأسيوط، بتمويل من البنك الدولى، موضحاً أن الشركة تعمل على تنفيذ جميع التعاقدات بأفضل السبل والإمكانيات.



وأشار إلى أنها انتهت من تشييد 24 عمارة فى الأسمرات 3، وفى مرحلة التشطيب النهائية، وعملت أيضاً فى تنفيذ عدد من المشروعات بحى الأسمرات 1 و 2 بالمقطم.



وأكد أنها تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات، بالتعاون مع عدة شركات منها النصر للإسكان والتعمير بالمقطم، ومصر الجديدة فى هيليوبلس الجديدة والعبور، وشركة زهراء المعادى بوادى دجلة.



وتعمل الشركة بأعمال المبانى، والأعمال التكميلية (تشطيبات)، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة، وأعمال محطات القوى الحرارية والمائية، والأعمال البحرية والنهرية والتكريك، والأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية، وشبكات الاتصال، وأعمال الموانئ، وأعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات.

