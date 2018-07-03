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بورصة وشركات
نظر استشكال «عبدالسلام» ضد استبعاده من انتخابات المقاصة.. 22 يوليو
الثلاثاء 03 يوليه 2018 09:11 ص
شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى
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شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى
فوزى وعونى ومطر يقتنصون مقاعد السمسرة .. وسعد وبهاء لذوى الخبرة
قسم البورصة:
قررت محكمة القضاء الإدارى نظر الشق الموضوعى للاستشكال الذى قدمه اللواء محمد عبدالسلام، الرئيس الحالى لمجلس إدارة مصر المقاصة، ضد حكم استبعاده من انتخابات إدارة الشركة، فى 22 يوليوالمقبل.
وقالت مصادر، فى تصريحات لـ«المال» إنه تم رفض الشق المستعجل للاستشكال من حيث الشكل فقط.
وأصدرت المحكمة السبت الماضى، حكما باستبعاد محمد عبدالسلام من قوائم المرشحين لعدم توافقه مع شروط الترشح بعد تقدم منافسه الوحيد أشرف الضبع بطعن ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول أوراق ترشحه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت أمس إرجاء التصويت على انتخاب رئيس شركة المقاصة فى ظل الاستشكالات المقدمة من كلا المرشحين، فيما تم إجراء الانتخابات على باقى مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة فى حال عدم قبول الشق الموضوعى للاستشكال تتضمن فتح باب التصويت على رئاسة مجلس إدارة الشركة بوجود مرشح واحد فقط وهوأشرف الضبع، والذى يشترط حصوله على نسبة %50 + 1 من الأصوات للفوز بمقعد الرئاسة.
أما السيناريوالثانى فيتمثل فى إعادة فتح باب الترشح لمقعد رئاسة مجلس إدارة الشركة بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
وقالت المصادر إنه لحين حسم مصير مقعد الرئيس فإنه قد يتم تعيين طارق عبدالبارى، العضو المنتدب الحالى، كقائم بأعمال رئيس الشركة أومد فترة الرئيس الحالى محمد عبدالسلام، لحين البت فى الأمر.
وفاز أمس بانتخابات مجلس إدارة مصر المقاصة كل من عونى عبدالعزيز، ورفيق مطر، ومصطفى فوزى عن شركات السمسرة، وعمرو الجناينى وعمرو مصطفى وياسر زعزع عن أمناء الحفظ، بجانب فوز عمرو بهاءالدين وأحمد سعد بمقاعد ذوى الخبرة ،وطارق عبدالبارى عضوا منتدبا بالتزكية.
وسيتولى مجلس الإدارة الجديد مهامه رسميًا فى 18 يوليو الجاري، وسادت حالة من الاستياء لدى ممثلى الشركات الأعضاء بشركة مصر المقاصة نتيجة الأزمة الحالية حول منصب الرئيس.
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