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رياضة
مرتضى منصور: تركي آل الشيخ تحمّل مستحقات جروس
الثلاثاء 03 يوليه 2018 02:27 ص
مرتضى منصور- جديدة
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مرتضى منصور- جديدة
متابعات:
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تحمّل مستحقات كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق.
وقال، في مداخلة مع برنامج «مع شوبير»، مساء الاثنين: «أريد توجيه الشكر أولا إلى أحمد مرتضى منصور الذي سافر من جديد وأنهى كل الأمور مع جروس».
وأضاف: «كذلك أشكر تركي آل الشيخ بشدة على الدعم الكامل لمستحقات جروس. هو يتكفل بكل شئ في ملف المدرب».
وتابع: «تركي آل الشيخ وعدنا كذلك بلاعب سوبر سيتواجد في الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية»، معلنًا أن «الزمالك في توأمة مع نادي الأهرام، وأشكر تركي آل الشيخ جدًا على دعمه لنا».
نادي الزمالك
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