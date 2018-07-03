مرتضى منصور: تركي آل الشيخ تحمّل مستحقات جروس

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تحمّل مستحقات كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق.





وقال، في مداخلة مع برنامج «مع شوبير»، مساء الاثنين: «أريد توجيه الشكر أولا إلى أحمد مرتضى منصور الذي سافر من جديد وأنهى كل الأمور مع جروس».





وأضاف: «كذلك أشكر تركي آل الشيخ بشدة على الدعم الكامل لمستحقات جروس. هو يتكفل بكل شئ في ملف المدرب».



