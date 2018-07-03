وزيرة التضامن: «اكتسبت قيم العمل والالتزام من بابا»

مدحت اسماعيل:







شارك سفير النوايا الحسنة الفنان أحمد حلمي، في حملة "السنين الاولي بتفرق للتوعية بالطفولة المبكرة"، عبر فيدبو قصير، موجها بضرورة مشاركة الآباء ابنائهم في السنين الاولى لأن ذلك سيكون انعكاسا لتلك التربية.



من جانبها، أشارت غادة والي وزيزةً التصامن في رسالة قصيرة عبر فيديو، إلى أن تربية الأبناء من جانب الآباء لا نقتصر فقط على الانفاق، وانما تشمل السلوك، قائلة:"اكتسبت قيم العمل والالتزام من بابا".



وحملة#السنين الأولى بتفرق للتوعية بدور الأب، أطلقت برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تم إطلاق حملة تنمية الطفولة المبكرة التي تركز على دور الأب ، تحت الهاشتاج # السنين الأولى بتفرق



وتهدف حملة # السنين الأولى بتفرق إلى تذكير الآباء في كل مكان بأنه عندما يرعى الآباء صغارهم في السنوات الأولى من حياتهم، من خلال توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سيتعلم أطفالهم بشكل أفضل ، وهذا يحد من المشكلات السلوكية، ويجعلهم أفضل صحة وأكثر نجاحا فى حياتهم.