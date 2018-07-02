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بورصة وشركات
تكريم جهينة ضمن برنامج MED-TEST 2 لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
الإثنين 02 يوليه 2018 09:49 م
شركة جهينة
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شركة جهينة
المال- خاص
أعلنت شركة جهينة اللصناعات الغذائية تكريمها خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج MED- TEST 2 والذى تنفذه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار .
يشار إلى أن البرنامج يتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP/MAP، بقيمة 385 ألف يورو.
وتسلَّم التكريم السيد مارتن لوماس-رئيس قطاع التصنيع بشركة جهينة، حيث قام لفيف من القائمين على المشروع، وعلى رأسهم جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" بمصر، وإيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من الخبراء العاملين في المشروع بتقديم التكريم نيابة عن الجهات المشاركة.
وقام السيد لوماس بعرض مجهودات شركة جهينة فيما يتعلق بترشيد استهلاك موارد الطاقة والتحول إلى الاستهلاك المسئول، مؤكدًا أن الشركة استطاعت من خلال البرنامج الخروج بسبل من شأنها تنمية الفوائد الاقتصادية والبيئية.
وأعرب لوماس عن سعادته بالتكريم الذي جاء ليعزز استراتيجية جهينة الداعمة للبيئة والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وتأتي في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن شركة جهينة استطاعت إحراز نتائج ملحوظة من خلال مشاركتها في برنامج Med Test 2 من خلال مصنعيها المروة والدولية، فقد تمكن مصنع المروة فيما يتعلق بكفاءة استهلاك المياه في تقليل استهلاك المياه بنسبة 52%، بالإضافة خفض في استهلاك الطاقة بحوالي 5%، كما استطاعت الشركة الخروج بمشروع تحديث مستقبلي للمبخر والذي سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التوفير في الطاقة بنسبة 16%، مع توفير 2% من استهلاك المياه.
أما على صعيد مصنع الدولية فقد حدد برنامج Med Test 2 مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه بالمصنع وتقليله بنسبة 25.3% ومن ثم تقليل مياه الصرف الناتجة عن عمليات الإنتاج. كما ستعمل هذه الإجراءات على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 8.8% مع توفير 2775 ميجاوات في العام. وقررت الشركة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتنفيذها في عدد من المواقع الأخرى.
جهينة للصناعات الغذائية
جهينة
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