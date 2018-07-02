13.2 مليون وحدة.. مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميا

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 12.6%، مسجلة 13.2 مليون سيارة، ووفقًا للإحصائيات التى أعلنتها مؤسسة فوكس تو موف لأبحاث السيارات.



واستحوذت السيارات الرياضية SUV على حصة بلغت 34.4% من المبيعات العالمية من السيارات، والتى قدرت اجماليها منذ بداية العام وحتى نهاية مايو بـ38.4 مليون سيارة.



واقتنصت تويوتا RAV4 المركز الأول فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً بفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات عالمياً، بعد تمكنها من بيع 335 ألفًا، و76 وحدة، بحصة سوقية بلغت 2.5%.



وجاءت فولكس فاجن تيجوان بالمركز الثانى فى القائمة بإجمالى 331 ألفًا، و334 سيارة، فى حين تمكنت اليابانية هوندا CR-V من بيع 276 ألفًأ، و704 سيارة، لتستقر فى المركز الثالث.



وحصدت هيونداى توسان على المركز الرابع بإجمالى 236 ألفًا، و226 سيارة، اما المركز الخامس فجاء من نصيب نيسان قشقاى والتى تمكنت على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من بيع 224 ألفاً، و646 وحدة.



ويوضح الرسم البيانى التالى قائمة بأعلى 10 طرازات مبيعًا على الساحة العالمية خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالى:





أما فى مصر فقد شهدت مبيعات السيارات الرياضية الفاخرة ارتفاعًا بمعدلات مبيعاتها على مدار الفترة من يناير وحتى مايو بنسبة 23.2%، بإجمالى 9991 سيارة، مقابل 8110 سيارات خلال الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



واقتنصت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات حصة سوقية بلغت 21.8%، من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات والمقدرة بـ45 ألفًا و837 سيارة.



واستطاعت هيونداى توسان تصدر قائمة الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات الأكثر مبيعاً فى السوق المحلى بإجمالى 2739 وحدة، فيما جاءت نيسان قشقاى فى المركز الثانى بإجمالى 1302 سيارة، واستطاعت شيرى تيجو اقتناص المركز الثالث فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً فى فئة الـ"SUV" بإجمالى 1202 وحدة.



واستحوذت كيا سبورتاج على المركز الرابع بعد تمكّنها من بيع 998 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الحالى، أما المركز الخامس فكان من نصيب ميتسوبيشى ايكليبس كروس والتى تمكنت من بيع 534 وحدة.



ويوضح الرسم البيانى التالى قائمة بأعلى 10 طرازات مبيعًا محليًا خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالى:



