EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزيرة الصحة توجه بالانتهاء من تسعير الخدمات الطبية للتأمين الصحي
الإثنين 02 يوليه 2018 09:12 م
هالة زايد
أخر الأخبار
هالة زايد
أحمد صبرى
اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، بلجنة مراجعة أسعار خدمات التأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد محيي مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكاليف الإقامة الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وعنصر الإهلاك والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية، وعنصر الأجور للفريق الطبي وعدد ساعات العمل.
وأضاف "مجاهد" أن السيدة وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على ما تم إنجازه من أعمال سابقة على مدى الشهور الماضية، مرحبةً بانضمام الأعضاء الجدد في هذا العمل والذي يعتبر خطوة أساسية لقانون التأمين الصحي الجديد.
كما وجهت الدكتورة هالة زايد بضرورة تعاون كافة القطاعات في الوزارة مع اللجنة المشكلة للوصول في أقرب وقت الى لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع كافة الطبقات، وذلك لخدمة المريض المصري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا