وزيرة الصحة توجه بالانتهاء من تسعير الخدمات الطبية للتأمين الصحي

هالة زايد

أحمد صبرى



اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، بلجنة مراجعة أسعار خدمات التأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد محيي مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكاليف الإقامة الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وعنصر الإهلاك والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية، وعنصر الأجور للفريق الطبي وعدد ساعات العمل.



وأضاف "مجاهد" أن السيدة وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على ما تم إنجازه من أعمال سابقة على مدى الشهور الماضية، مرحبةً بانضمام الأعضاء الجدد في هذا العمل والذي يعتبر خطوة أساسية لقانون التأمين الصحي الجديد.



كما وجهت الدكتورة هالة زايد بضرورة تعاون كافة القطاعات في الوزارة مع اللجنة المشكلة للوصول في أقرب وقت الى لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع كافة الطبقات، وذلك لخدمة المريض المصري.