أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ بداية 2018

الذهب 010
الذهب 010
الذهب 010

عمر سالم

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.

وسجل عيار 21 اليوم أقل سعر منذ بداية عام ٢٠١٨ ليصل إلى نحو 627 جنيها للجرام مقابل 629 جنيها أمس.
 
وسجل عيار ١٨ سجل 537 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 717 جنيها، وسجلت الأوقية 1247 دولارا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5020 جنيها بدلاً من 5036 جنيها أمس الأول.
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