تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ بداية 2018

الذهب 010

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم أقل سعر منذ بداية عام ٢٠١٨ ليصل إلى نحو 627 جنيها للجرام مقابل 629 جنيها أمس.



وسجل عيار ١٨ سجل 537 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 717 جنيها، وسجلت الأوقية 1247 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5020 جنيها بدلاً من 5036 جنيها أمس الأول.