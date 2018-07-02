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عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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السعر بالجنيه المصري
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9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ بداية 2018
الإثنين 02 يوليه 2018 08:10 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم أقل سعر منذ بداية عام ٢٠١٨ ليصل إلى نحو 627 جنيها للجرام مقابل 629 جنيها أمس.
وسجل عيار ١٨ سجل 537 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 717 جنيها، وسجلت الأوقية 1247 دولارا.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5020 جنيها بدلاً من 5036 جنيها أمس الأول.
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