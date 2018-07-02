وزير المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك

تعرف على أبرز تصريحات وزير المالية الجديد

ياسمين فواز



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، لافتا إلى أنه تم إرسال المشروع إلى الجهات المعنية بالدولة الأسبوعين الماضيين بشكل رسمى لإبداء الرأى فيه.



ونوه الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تعديلات قانون الجمارك اليوم، إلى أنه تم إرسال مشروع القانون إلى وزارات النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى، لدراسته وتجميع الأراء ثم عرضه على مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد المُقبل.



وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، أن هذه التعديلات تتضمن مادتين فقط أكد أنهما علاج سريع ومؤقت.

