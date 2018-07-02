سوميتمومو إيجيبت تتصدر الشركات المصنعة لمستلزمات الهوندا بإنجلترا

فازت شركة إس اي وايرينج سيستيمز إيجيبت (فرع بورسعيد) بالمركز الثاني في المسابقة السنوية التى تنظمها شركة هوندا العالمية، والتي أقيمت في إنجلترا منذ أيام، وسط منافسة بين 32 شركة عالمية.



قال أحمد مجدى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة ببورسعيد، إن المسابقة التى شارك فيها وفد من الشركة يمثل إدارات الجودة والتسويق والهندسية تركز على تحقيق الجودة فى الإنتاج والارتقاء بالمنتج وتحقيق المركز الثانى على 32 شركة تقوم بتصنيع مستلزمات ومكملات سيارة الهوندا، يعد فخرًا للمصريين ويعكس قدرتهم وتميزهم فى التصنيع.



ولفت إلى أن الشركة تشهد العديد من التوسعات وافتتاح فروع جديدة بمصر فى بورسعيد والمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر وتستهدف التوسع فى أسواق التصدير، بالإضافة إلى أسواق إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وتركيا.



يذكر أن مصنع «إس.إى وايرينج سيستمز» لتصنيع الضفائر الكهربائية ببورسعيد، تملكه مجموعة شركات «سوميتومو» اليابانية المتخصصة فى إنتاج الأسلاك والضفائر الحرارية، وتبلغ مساحته نحو 50 ألف متر مربع.



وانتهت مؤخرًا الشركة من افتتاح خط إنتاج جديد بتكلفة استثمارية مليار جنيه، بمصنعها القائم بالمنطقة الصناعية بأكتوبر؛ بهدف توفير 500 فرصة عمل، إلى جانب 1550 عاملًا يمثلون القوة الإنتاجية بالمصنع، لتشغيل 14 خط إنتاج.



ويعمل الخط الجديد فى تصنيع الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات التى تعمل بالكهرباء (تويوتا) والتى يتجه العالم إلى تصنيعها بدلًا من السيارات التى تعمل بالطاقة التقليدية (البنزين)، وهو الأول فى الشرق الأوسط، لإنتاج مثل هذه النوعية من الضفائر، ويتم تصدير إنتاجه إلى أوروبا.

