شريف عيسى



قال أحد موزعى منتجات شركة التعاون للبترول إن بداية يوليو الحالى أعلنت التعاون عن زيادة أسعار بعض منتجاتها من الزيوت بنسبة تراوحت ما بين 7% إلى 11%، على خلفة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء.



وأشار الموزع إلى أن الزيادات التى أعلنتها التعاون للبترول جاءت أغلبها فى منتج ستان، والذى بلغ قيمة العبوة 1 لتر منه ما يقرب من 370 جنيها.



وأضاف أن منتج ستان 4 لتر قد ارتفع سعره من 574.50 جنيهاً، إلى 629.28 جنيهاً، بنسبة نمو بلغت 11%، كما نمى سعر منتج ستان 16 لتر من 361.50 جنيهاً، إلى 386.46 جنيهاً، بنسبة ارتفاع 7%، أما عن منتج ستان 20 لتر، فبلغ سعره الأن 478.80 جنيهاً، بدلاً من 448.50 حنيهاً، بارتفاع 7%.



وأشار المصدر إلى أنه فى أعقاب إعلان الحكومة عن أسعار الوقود الجديدة، أعلنت عدد من شركات الزيوت عن رافع اسعار منتجاتها بتسبة تخطت حاجز الـ 40 %، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.



وتوقع المصدر أن تلجأ باقى الشركات العاملة فى مجال زيوت السيارات إلى إعلان قوائمها السعرية الجديدة بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف الإنتاج.



كما توقع أن تشهد سوق الزيوت تراجعا فى معدلات مبيعاته مع إعلان الشركات عن زيادة أسعار منتجاتها، بنسبة تصل فى بعض المنتجات إلى 30%.



وفى سياق متصل، أعلنت بترومين مصر، المنتجة لزيوت التروس، عن أحدث قائمة سعرية لمنتجاتها خلال يوليو، والتى بلغت بالنسبة للعبوة 1 لتر 340 جنيها، وقد سعر زيت تروس بترومين 4 لتر 430 جنيها، أما عن العبوه 16 لتر فبلغ سعرها 420 جنيهاً.



ومن الجدير بالذكر، أن الأيام الماضية شهدت قيام عدد من شركات الزيوت برفع أسعارها كرد فعل لقرار تحريك أسعار الوقود، إذ تعد شركة توتال إيجيبت أولى العلامات التجارية التي تعلن عن زيادات فى بعض منتجاتها من الزيوت بنسبة تصل إلى 15%.



وأعقبها إعلان شركة كاسترول لزيوت المحركات عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها، اليوم، والتى شهدت ارتفاعاً بالنسبة لمحركات البنزين بنسبة تراوحت ما بين 8 % إلى 30%، مقارنه بأسعار مايو.



كما سجلت أسعار زيوت أكسون موبيل مصر ارتفاعًا بنسب تتراوح ما بين 5 و 10% في بعض منتجاتها.



ومن جانبه، قال أحد مسئولى قسم التسويق بشركة المنار للزيوت، مصنع زيوت فرامل Bendix، أن الشركة مازالت فى مرحلة دارسة نسب زيادة أسعار منتجاتها من الزيوت خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل من كهرباء ووقود ونقل، ولم يحدد المصدر موعدًا محددًا للإعلان عن الأسعار الجديدة لمنتجات المنار.

