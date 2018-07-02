مصر للحياة تسدد تعويضات لـ 34 من حاملى شهادات أمان

أحمد عبد العزيز رئيس مصر لتأمينات الحياة



الشاذلى جمعة:



سددت شركة "مصر لتأمينات الحياة" تعويضات لـ 34 من حاملى شهادات "أمان المصريين" والبالغ عددهم حوالى مليون عميل حاليا، منذ بدء إصدار الوثيقة فى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى" خلال الشهور الأربعة الماضية.



كشف محمد مصطفى، رئيس قطاع الشئون الإكتوارية وإعادة التأمين بالشركة، أن حجم التعويضات المسددة لصالح عملاء الشهادة حوالى 1.53 مليون جنيه، مشيرا إلى أن غالبية التعويضات كانت لصالح العملاء الذين اشتروا الشهادة من فروع البنك الزراعى المصرى.



وشهادة "أمان المصريين" هى منتج مشترك بين شركة "مصر لتأمينات الحياة" و بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى"، وهى لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار بعدم إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن.



وتوفر الشهادة الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج، ويمكن لأى مواطن شراؤها بقيمة 500 أو 1000 أو 1500 أو 2000 أو 2500 جنيه، وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية بين 10 آلاف جنيه و20 ألفا و30 ألفا و40 ألفا و50 ألف جنيه، وفقا لقيمة الوثيقة، وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ بين 50 ألف جنيه و100 ألف و150 ألفا و200 ألف و250 ألف جنيه.



وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل، ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيهات شهريا، أى 144 جنيه خلال ثلاث سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه، و يتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيها شهريا، أى 720 جنيها خلال 36 شهرا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه.







