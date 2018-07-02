2.2 مليون دولار قيمة عقد جروس وجهازه لتدريب الزمالك

_ سيصطحب 4 مساعدين وأمير عزمي باقي من جهاز خالد جلال





علي المصري

سيحصل السويسري سباستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة جهازه المعاون، على 2 مليون و200 ألف دولار في الموسم، وسيتحمل أحد رجال الأعمال العرب الجزء الأكبر من المبلغ.

وكانت "المال" انفردت مساء أمس الأحد، بالتأكيد على إنهاء مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اتفاقه مع جروس، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، برفقة جهاز مساعد أجنبي، مكون من 4 مساعدين للأحمال وللتحليل ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى.

ووقع المدرب السويسري، رسميا على عقود تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض من خلال "الإيميل" خلال الساعات الماضية، كاشفا على أن مؤتمر مرتضى منصور، غدا الثلاثاء، سيشهد الإعلان عن الأمر، وإظهار العقود.

ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول للسويسري في معسكر الفريق بألمانيا، وسيبقي من الجهاز المعاون لخالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد، بعدما أصر جروس علي بقاء فرد واحد ويكون صغير السن.

وبذلك لن يتواجد نبيل محمود المدرب العام، وأيمن حافظ مدير الكرة، وأيمن طاهر مدرب الحراس، في جهاز جروس، الذي سيطحب مدرب مساعد ومدرب حراس في جهازه المعاون، وتمسك بإلغاء منصب مدير الكرة في الجهاز الجديد.



