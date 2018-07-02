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رياضة
بسبب هزائم المونديال..لجنة وزارية تبدأ مراجعة حسابات اتحاد الكرة
الإثنين 02 يوليه 2018 04:16 م
اتحاد الكرة المصري
أخر الأخبار
اتحاد الكرة المصري
ثاني لجنة تواجه اتحاد الكرة عقب هزائم المونديال
على المصرى
بدأت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عملها داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مراجعة بعض الأمور المادية الخاصة بالجبلاية،
واستفسرت اللجنة المشلكة، عن المستندات المالية الخاصة بتحضيرات الفراعنة في مونديال روسيا، سواء قبل أو أثناء المعسكر.
وتراجع اللجنة، كافة المستندات، في ظل وجود لجنة أخرى مشكلة من الجهات الرقابية الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما تعرض مجلس اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لانتقادات لاذعة عقب وداع مصر للمونديال، بالخسارة في المواجهات الثلاث خلال الدور الأول، أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.
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