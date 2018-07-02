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عمرو أديب عن عقد محمد صلاح: بيحطم كل الأرقام القياسية
الإثنين 02 يوليه 2018 04:10 م
عمرو أديب 22
أخر الأخبار
أديب 22
أحمد صبرى
علق الإعلامى عمرو أديب على إعلان نادى ليفربول تجديد عقده مع النجم المصرى محمد صلاح، حيث أثني عليه معتبره نموذجا جيدا للشباب المصرى والعربى الذي يصل لحلمه.
وأضاف أديب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": صلاح وقع أغلى عقد في تاريخ ليفربول .. صلاح بيحطم كل الأرقام القياسية وبيعدي كل التوقعات.. صلاح نموذج للشباب المصري والعربي والرسالة واضحة: كل الأمانى ممكنة.
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