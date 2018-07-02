البورصة تغلق على أداء متباين

البورصة المصرية



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متأرجح وصعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.



صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 16362 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 805 نقطة، بينما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 2061 نقطة. وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.06% عند مستوى 2738 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.23% عند مستوى 16511نقطة.



بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 746 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 22.5 مليون جنيه و 10.8 مليون جنيه و22.2 مليون جنيه و2.6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.3 مليون جنيه و 55.9 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 62 سهم من إجمالى 170سهما متداولا،بينما هبط 62 وبقى 46 دون تغير.



وأنهت البورصة أسبوعها الماضي على هبوط لكل مؤشراتها وسط خسائر رأسمالية قيمتها 4 مليارات جنيه، وتراجع لمشتريات المستثمرين الأجانب، حيث ارتفع مؤشر EGX30 الأسبوع المنقضي، والذي تزامن مع نهاية تداولات منتصف العام، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 16349 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.83% إلى مستوى 805 نقطة، وكذا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند 2062 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقي عند 911 مليار جنيه مقارنة بـ 915 مليار جنيه الأسبوع السابق، خاسرا 4 مليارات، فيما تراجعت مشتريات المستثمرين الأجانب إلى 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 مليار جنيه في الأسبوع السابق.