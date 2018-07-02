ودائع العملة المحلية بالبنوك تتراجع للمرة الأولى منذ يناير 2012

ودائع بنوك

سيد بدر:



تراجعت حجم الودائع بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي لأول مرة منذ يناير 2012 لتسجل 2.247 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 2.262 تريليون جنيه بنهاية أبريل منخفضة بقيمة 14.9 مليار جنيه .



ووفقا لتقرير صادر اليوم عن البنك المركزي، قاد التراجعات القطاع العائلي الذي خفض مدخراته غير الجارية بنحو 20.4 مليار جنيه لتسجل 1.709 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.729 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، بينما ارتفعت الودائع الجارية لتسجل 139.9 مليار جنيه مقابل 136.8 مليار جنيه .



وبدأ عملاء البنكين الحكوميين الأهلي المصري ومصر خلال مايو الماضي سحب مدخرات شهادة الـ20% التي تم طرحها عقب تعويم العملة المحلية لأجل عام ونصف وجذب ما يقرب من 600 مليار جنيه في البنكين خلال فترة طرحها التي توقفت في فبراير الماضي بعد خفض الفائدة .



في سياق آخر ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الحكومي الجارية وغير الجارية لتسجل 58.2 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 56.3 مليار جنيه بنهاية أبريل بزيادة نحو ملياري جنيه، كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص لتسجل 340.4 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 339.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.

