بعثة الأهلي تطير لكرواتيا لبدء معسكر

معسكر الأهلى فى كرواتيا2





على المصرى:



توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كرواتيا لخوض معسكر إعداد أوروبي، يستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري، استعدادا للموسم الجديد، في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف، ومن المنتظر أن تستقل البعثة فور وصولها حافلة من المطار إلى مقر إقامة المعسكر بالمنطقة الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا، في رحلة تستغرق ساعتين.



وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أعلن عن خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وسيكون سمير عدلي؛ المدير الإداري للفريق، في استقبال البعثة، فور وصولها إلى كرواتيا مساء اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن يتواجد عدلي برفقته مدير الشركة المنظمة للمعسكر في مطار كرواتيا، لإنهاء جميع إجراءات الوصول، بعدما غادر القاهرة قبل البعثة، لترتيب كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمعسكر من حيث الإقامة والتنقلات وملاعب التدريبات.



ويلحق مروان محسن، والجنوب أفريقي باكاماني، لاعبا الفريق، ببعثة الفريق في كرواتيا، فور إنهاء إجراءات حصولهما على التأشيرة للانضمام لمعسكر الإعداد الأوربي، على أن يلحق أيضا شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد فتحي لاعبو الأهلي الدوليين بالبعثة يوم 5 يوليو الجاري.



وقام كارتيرون؛ باستبعاد أحمد حمدي؛ لاعب خط وسط الفريق، من معسكر كرواتيا، نظراً لعدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه أن يصل عمرو محب المترجم الخاص بالمدير الفنى الفرنسي، إلى كرواتيا خلال ساعات القادمة للانضمام للبعثة.

