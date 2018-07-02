ميناء دمياط يستقبل 35600 طن ذرة

دمياط للحاويات

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة من بينها شحنة ذرة تزن 35600 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح أنه غادر 618 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35170 طنا من البضائع العامة منها 23 سيارة نقل محملة بـ 1013 طن قمح.



ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 72796 طن، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 24916 طنا.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3100 طن يوريا و 2613 طن فوسفات و 1600 طن رمل و 13677 طن ملح و 2811 طن كاولينا و 2100 طن كسب فول صويا و 100 طن مولاس.



يذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 32 حاوية مكافئة، وحركة الوارد بلغت 215 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2060 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35600 طن ذرة و 11606 طن حديد و 311 طن خشب و 7500 طن خردة و 17039 طن نواتج و 1096 طن رخام.