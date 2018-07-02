السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبى مدير مكتب الرئيس

بدور إبراهيم













أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتولى اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد.وتنشر المال السيرة الذاتية للواء