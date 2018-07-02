وزير الزراعة: عقاب رادع لكل من يطرح منتجات ملوثة بالمبيدات

الصاوى أحمد



أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب، لاستصدار قانون ينص على توقيع عقاب رادع وتغليظ العقوبة على كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائى للمبيدات، فضلا عن إعدام الشحنات فى مواقعها.



جاء ذلك خلال كلمته فى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف توعية صغار وكبار مزارعي وموردي ومصدري الحاصلات الزراعية للأساليب السليمة للإستخدام الآمن للمبيدات.



وأشار وزير الزراعة الى أن نظام تكويد المزارع الذي يجرى تطبيقه حالياً على مزارع الإنتاج النباتي، ستساهم في عملية تتبع الشحنات من مصدرها، والتي يتم طرحها في السوق المحلية أو يتم اعدادها للتصدير، لافتاً الى ان الهدف الرئيسي لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير بما يحفاظ على السمعة التصديرية لمصر، وزيادة الصادرات من الحاصلات فضلاً عن تأمين غذاء المصريين.



وشدد أبوستيت على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، مع الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئي والحيوي في استخدام المبيدات، للقضاء على الاستخدام العشوائي للمبيدات، وضمان حصول المصريين على غذاء آمن، فضلاً عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، والتوسع في نفاذها الى مختلف الأسواق العالمية.



وأوضح وزير الزراعة أنه يجرى حالياً إنشاء موقع الكتروني بهدف الارشاد والرعاية المحصولية، لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في الحال، لافتاً الى ان ذلك يأتي ضمن منظومة تطوير الارشاد الزراعي في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث.



وأكد أبوستيت انه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتنفيذ برنامج تدريبي لمهندسي مكافحة الآفات والمرشدين والعمال الفنيين في المزارع ومطبقي المبيدات، بهدف رفع القدرات الفنية في التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات ولضمان منتج نظيف وآمن، كذلك الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحال غير المرخصة.



وقع البروتوكول الذي شهده الدكتور أبوستيت، كل من: عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما حضر التوقيع المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية "هيا" لتنمية الحاصلات البستانية، وعدد من منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية والبستانية فى مصر.