وزير الرياضة يستقبل مجلس الأهلى

صبحى يستعين بدراسة القلعة الحمراء في ملف الجماهير





الخطيب: المؤسسات الرياضية مطالبة بدعم الوزارة

على المصرى:

توجه مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة؛ لعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، بحث خلالها العديد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف عودة الجماهير بما يخدم صالح الرياضة المصرية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي؛ عن سعادته بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، وأضاف أن الوزارة سعيدة بدعم النادي ومعه كل أطراف المنظومة الرياضية لتحقيق الصالح العام للرياضة المصرية، وقال إنه يبحث في جلسته اليوم مع مجلس إدارة الأهلي ملف عودة الجماهير للمدرجات، مؤكدا أنه يتطلع للاستفادة من تجربة الأهلي في هذا الأمر.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تخطو خطوات مهمة ومركزة في هذا الصدد، وأن جميع التحركات في هذا الشأن تتم وفقا لتخطيط مدروس؛ للوصول إلى أقصى معدلات النجاح في إتمامه بما يخدم الرياضة المصرية.

وقال محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن ملف عودة الجماهير يبقى على رأس أولوياتنا، وأضاف أن هذا الملف يبقى أمرا حيويا ومحوريا، ويمثل حجر الأساس في زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي الرسمية إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن عودة الجماهير أمر مهم للغاية لصالح الرياضة والكرة المصرية، خاصة أن الجميع يتطلع لرؤيتها من جديد في ملاعبنا.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي، حرص على زيارة وزير الشباب والرياضة، لتقديم التهنئة للوزير على توليه المنصب، مضيفا أن الوزير حرص على زيارة النادي الأهلي فور توليه المهمة، ولهذا حرص الأهلي على رد الزيارة، مشددا على قوة العلاقة التي تجمع الأهلي بجميع أطراف المنظومة الرياضية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة.

وأشار أن الدكتور أشرف صبحي أمامه مهمة ثقيلة الفترة القادمة تشمل العديد من الملفات الرياضية والشبابية التي يتطلع لإنجازها على أكمل وجه، وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن جميع الأندية والمؤسسات الرياضية مطالبة بتوفير كل سبل الدعم لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة؛ لإنجاز العديد من الملفات التي تخدم صالح الرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

وفى السياق ذاته، قال محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن وزير الشباب والرياضة، طلب الاستعانة بدراسة الأهلي في ملف عودة الجماهير التي تعكف عليها لجنة تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير برئاسة خالد مرتجي عضو المجلس، وأوضح أن الوزير يرغب في الاستفادة من تجربة الأهلي في ملف عودة الجماهير للمدرجات، ليس فقط على صعيد البطولات الإفريقية، ولكن أيضا على الصعيد المحلي.