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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تعد مشروع قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية
الإثنين 02 يوليه 2018 01:28 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمود جمال:
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، إن الوزارة تجهز حاليا لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية.
وأضاف حجازي أن الاتصالات انتهت مؤخرا من مناقشه بنود قانون مكافحه الجريمه المعلوماتية وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، لافتا إلي أن قانون حماية البيانات الشخصية الأوروبية دخل حيز التنفيذ منذ يوم ٢٥ مايو الماضي.
ولفت إلي أن مثل هذه القوانين تساهم في زيادة إدارك الوعي علي الخدمات الحكومية والخاصة.
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