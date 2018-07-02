شركة مصر المقاصة

تغطية ـ قسم البورصة:



أغلقت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة باب التسجيل لانتخابات مجلس إدارتها التي تجرى اليوم.



وأعلن اللواء كحمد عبدالسلام للشركة أن نسبة الحضور بلغت 95.32% بعدد 2.614 مليون صوت، وأنه تم إغلاق التسجيل عند هذا الحد.



وتشهد انتخابات المقاصة هذا العام منافسة شرسة على مقاعد أمناء الحفظ، والسمسرة فيما تم إرجاء انتخابات الرئيس.