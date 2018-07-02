كونستراكشون توضح مواعيد استحقاق المساهمين لمبلغ 30 مليون دولار

أوراسكوم للانشاء والصناعة – أوراسكوم كونستراكشون ليميتد

رجب عزالدين:



أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليمتد عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 30 مليون دولار تستحق حتى نهاية 25 يوليو الجارى .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن التوزيع سيتم صرفه اعتبارا من الأسبوع الذى يبدأ 30 يوليو الجارى.



ونوهت الشركة إلى أنها ستقو بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكى على المساهمين المالكين لأسهم ناسداك دبى وبالجنيه المصرى على المساهمين المالكين لأسهم بالبورصة المصرية.



ومن المقرر احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزى المصرى بتاريخ 28 يونيو 2018.



ويبلغ رأسمال الشركة 116.7 مليون جنيه، موزعاً على 116.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.