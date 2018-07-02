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رياضة
رسميا.. الحضرى يعود للإسماعيلى للمرة الثالثة
الإثنين 02 يوليه 2018 12:37 م
الحضرى والاسماعيلى
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الحضرى والاسماعيلى
علي المصري:
نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى الحصول على توقيع المخضرم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر، وفريق التعاون السعودى السابق.
ويعود الحضري للإسماعيلى بعد أن لعب لصفوف الدراويش لمدة موسمين سابقين، موسم ٢٠٠٩ وشارك فى ٢٠ مباراة، وموسم ٢٠١٥ وشارك فى ٣٨ مباراة.
وعقد الحضري قبل توقيع العقود بشكل رسمى جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة خير الدين مضوى، لإطلاعه على برنامجه التأهيلى الذى سيضعه له ياسين بوعصيدة، مخطط الأحمال، ومعرفة الموعد الذى سينضم فيه الحارس للتدريبات الجماعية للفريق.
من جانبه، رحب مضوى بضم اللاعب باعتباره عنصر خبره كبير، فضلاً عن مستواه الجيد مؤخراً، ويعد أفضل تعويض عن احتراف محمد عواد في الوحدة السعودي.
كان الحارس المخضرم قد شارك فى أخر مباراة رسمية لمنتخب مصر فى كأس العالم، وظهر بمستوى متميز للغاية خلال اللقاء، وأصبح صاحب الرقم القياسى لأكبر لاعب يمثل منتخب بلاده فى كأس العالم.
رياضة
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