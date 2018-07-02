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بورصة وشركات
تأجيل التصويت علي مقعد رئيس مصر المقاصة
الإثنين 02 يوليه 2018 12:28 م
شركة مصر المقاصة
أخر الأخبار
شركة مصر المقاصة
المال - خاص:
أعلنت لجنة انتخابات شركة مصر المقاصة، تأجيل التصويت على انتخاب مقعد رئيس مجلس إدارة الشركة لحين البت في الاستشكال المقدم من اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة المنتهي ولايته.
فيما سيتم التصويت علي باقي مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.
بورصة وشركات
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