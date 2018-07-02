تأجيل التصويت علي مقعد رئيس مصر المقاصة

شركة مصر المقاصة



المال - خاص:



أعلنت لجنة انتخابات شركة مصر المقاصة، تأجيل التصويت على انتخاب مقعد رئيس مجلس إدارة الشركة لحين البت في الاستشكال المقدم من اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة المنتهي ولايته.



فيما سيتم التصويت علي باقي مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.