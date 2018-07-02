ننشر استراتيجية قطاع الاتصالات بعد تعيين طلعت‎

محمود جمال:



كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إستراتيجية عمل الوزاره خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في تطوير البنية التحتية للقطاع، وميكنة الخدمات الحكومية، وتوطين صناعة التكنولوجيا، والمساهمة في برنامج الحكومة الذي يستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، والانطلاق نحو الأسواق العالمية.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها حجازي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم، في مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، تحت عنوان حماية البيانات الشخصية بين الفرص والتحديات والمخاطر.



يشار إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كلف الدكتور عمرو طلعت، بحقيبة وزاره الاتصالات، خلفا للمهندس ياسر القاضي، الذي استمر في منصبه نحو ٣ سنوات.



وقال حجازي أن المحور الثاني يسعي إلي تمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، والشمول المالي من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في زيادة معدلات نمو القطاع.



ولفت إلي أن البيانات الشخصية أصبحت أمرا حيويا مع التطورات التكنولوجية في الحوسبة السحابية، والبلوك تشين، وانترنت الأشياء، لذلك يجب وضع ضوابط لحمايتها لارتباطها بصناعات خدمات التعهيد، ومراكز البيانات العملاقة.



ونوه بأن الوزير كلف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – ايتيدا، ببدء حملات توعية شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، لتثقيف الشركات بطرق حماية البيانات الشخصية، والجرائم الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل مستمرة، وخلق كوادر مدربة قادرة علي حماية الإبداع والابتكار.

