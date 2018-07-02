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اقتصاد وأسواق
5.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة من المالية
الإثنين 02 يوليه 2018 12:10 م
محمد معيط
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محمد معيط
المال- خاص:
اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن شهر يونيو 2018 لهيئة السلع التموينية، وهيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام.
تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يونيو 2018.
وقد تم إتاحة مليار و200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، قطاع الشئون الاجتماعية لسداد باقي مستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
وشملت الإتاحات أيضا 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يونيو 2018، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.
بالإضافة إلي إتاحة 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة 62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر يونيو 2018، لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
وتضمنت الإتاحات أيضا 86 مليون جنيه منهم 64.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر مايو 2018، ومبلغ 21.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر مايو 2018.
وقد تم اتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر يونيو 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يونيو 2018.
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