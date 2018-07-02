بدء التسجيل بالجمعية العمومية لانتخابات عضوية المقاصة

شركة مصر المقاصة

قسم البورصة



بدأ منذ قليل تسجيل الحضور بالجمعية العمومية للمقاصة لاختيار مجلس إدارة جديد بانتخابات عضوية مصر المقاصة وسط إقبال كبير من مسئولى الشركات التى لها حق التصويت، بحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس الادارة بالشركة وطارق عبد الباري نائب رئيس مجلس الإدارة.



وتشهد الانتخابات خلال هذه الدورو منافسة شرسة بين المرشحين خاصة على مقاعد السمسرة البالغ عددها 3 يتنافس عليها 11 مرشحا.